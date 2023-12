Manca meno di un mese all’apertura del mercato di gennaio ma l’Inter è già chiamata a una serie di considerazioni che dovranno presto tradursi in vere e proprie scelte. Vi abbiamo più volte parlato dell’accordo verbale, ormai raggiunto da tempo, con Thiago Djaló, difensore classe 2000 in scadenza di contratto con il Lille. Nelle idee dell’Inter è sempre stata chiara l’intenzione di chiudere la trattativa per il prossimo giugno, prendendo il calciatore a parametro zero, ma in viale della Liberazione potrebbero trovarsi nella condizione di riflettere sull’eventualità di anticipare il colpo a gennaio.



La richiesta arriva direttamente dal calciatore, Djaló vorrebbe anticipare i tempi del trasferimento e salutare i francesi già a gennaio. L’Inter al momento temporeggia, i nerazzurri non avevano previsto questo tipo di investimento nella sessione invernale, ma se il calciatore dovesse continuare la sua opera di pressing, non è da escludere che i nerazzurri provino ad accontentarlo, specie se altri club dovessero provare il sorpasso in extremis. A quel punto servirebbero circa 5 milioni di euro, somma non elevatissima, ma sufficiente a soddisfare le richieste del Lille. La possibilità di vedere Djaló all’Inter già a gennaio non è da scartare a priori.