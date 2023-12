Open Var. Dazn fa ascoltare le conversazioni tra arbitro e sala Var in occasione di alcuni episodi controversi nelle partite di campionato in Serie A. Il piatto forte della quattordicesima giornata di campionato è Napoli-Inter (0-3). L'arbitro è Massa, con Marini e Mariani al Var. Due gli episodi contestati.



NE? FALLO - Sul finire del primo tempo Calhanoglu sblocca il risultato finalizzando un'azione partita da un contrasto fra Lautaro e Lobotka: "Possibile fallo. No, non c'è niente. Palla e dopo c'è uno scontro. Fallo assolutamente no, ha preso il pallone".

Presente in studio il responsabile del settore tecnico dell'Aia, Matteo Trefoloni, che commenta: "Arbitro e Var hanno tutti la stessa idea fin da subito".



NE' RIGORE - Poi nella ripresa sul risultato parziale di 0-1 il Napoli chiede un rigore su Osimhen per un contatto con Acerbi: "Niente, gioca! Un attimo. Non vedo nulla. Gli tocca il piede dopo secondo me, per me è un tocco leggerissimo. Guarda l'intensità, per me è nulla. Il check è completato".

Trefoloni analizza: "L'arbitro dà immediatamente la sua idea, poi al Var c'è una ricerca accurata con tutte le telecamere. Il tocco non è pieno, ma parziale. Viene valutata l'intensità e la scelta finale è condivisa. L'arbitro è coerente col metro di giudizio, siamo contenti di questa sua decisione".