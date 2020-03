Così come tutti, anche i calciatori del Torino sono chiamati a restare in casa e osservare le norme dettate dal Governo per limitare la diffusione del Coronavirus. Ma come passano il loro tempo tra le mura domestiche? Alcune risposte arrivano dai loro profili social.



Koffi Djidji lo si può vedere spesso in cucina a preparare piatti vari (anche le baguette fatte in casa). Con i fornelli si cimentano anche Lyanco, Belotti e Izzo. Quest'ultimo, così come Millico, su Instagram lo si può vedere giocare anche con la PlayStation. Tra le attività preferite da De Silvestri c'è invece la lettura.