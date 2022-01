Continua la guerra tra il governo australiano e il tennista numero uno al mondo Novak Djokovic. A mezzanotte (ora italiana) inizierà l'udienza per il ricorso presentato dal serbo contro la revoca del visto che Tennis Australia sembrava avergli promesso per entrare a Melbourne con una esenzione dal vaccino contro il Covid.



Nel frattempo il tribunale di Melbourne ha chiarito la posizione che il governo che terrà in udienza: l'infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere una esenzione medica, e il tennista non ha fornito prove evidenti di controindicazioni al vaccino. La decisione è attesa nella notte italiana tra domenica e lunedì: solo in quel momento Djokovic, ancora rinchiuso nell'hotel per rifugiati e richiedenti asilo, saprà se dovrà tornare in Serbia o se potrà andare a caccia del 21esimo Slam, uno in più dei rivali di sempre Federer e Nadal.