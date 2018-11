Intervistato da Dazn, l'ex attaccante dell'Inter, Youri Djorkaeff, parla del gol realizzato da nerazzurro contro la Roma, gesto tecnico divenuto ormai iconico.



"Quello è un gesto che puoi compiere quando sei al massimo delle tue capacità. Quella rovesciata rappresenta l'Inter. Non è un semplice gol di Djorkaeff, ma un gol degli interisti. Io di gol ne ho segnati con Psg, Monaco e nazionale francese, ma quello rimane nella storia perché è un gesto che rappresenta l'Inter forte, istintiva e coraggiosa, perché son dovuto andare in alto due metri per fare quella rovesciata".