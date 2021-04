Youri Djorkaeff, ex centrocampista dell'Inter, racconta alcuni aneddoti della sua esperienza in nerazzurro all'Equipe: "Ronaldo è stato il migliore con cui ho giocato. Tutto quello che ha fatto è stato folle. Inoltre, in partita faceva le stesse cose che faceva in allenamento. Per lui non c'era distinzione. Spesso ci fermavamo a guardarlo e lo vedevamo sfrecciare in mezzo a due o tre giocatori nell'area piccola con una facilità disarmante. Anche l'allenatore era divertito. Simoni che ha trascorso un anno con noi all'Inter è stato il mio miglior allenatore. Era come un padre. Nel suo primo giorno nel club, ci ringraziò per essere il nostro allenatore. Tuttavia, con Ronaldo, gli chiedevamo spesso di accorciare gli allenamenti o correre meno. Una volta a Natale a me e Ronaldo ci regalò uno schiaccianoci".