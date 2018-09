Youri Djorkaeff, ex calciatore dell'Inter e vincitore di una Coppa Uefa nel 1998 con la maglia nerazzurra, ha parlato della formazione di Spalletti in una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Mi piace molto come squadra e credo che abbia grande potenzialità. Secondo me ha le carte in regola per disputare un campionato importante e almeno per confermarsi tra le prime quattro".



SULLA PARTENZA - "Quando fai un mercato con 7-8 acquisti, alcune difficoltà vanno messe in preventivo. Devi concedere ai nuovi il tempo per inserirsi, o addirittura per capire il campionato italiano. Nel calcio ci vuole tempo per trovare il giusto equilibrio e per costruire una formazione vincente".



SULLA CHAMPIONS LEAGUE - "Non sarà facile, ma sono convinto che l’Inter farà bene".



SUL MERCATO - "Do un voto alto, perché sono andati via un paio di elementi importanti, ma ne sono arrivati 7 che possono essere tutti titolari. E’ gente che ha personalità e che è in grado di fare la differenza. La rosa ora è molto completa e adatta per giocare anche in Champions League”.



SU NAINGGOLAN - "E' il calciatore che mancava perché garantisce forza, intensità e gol. Uno così all’Inter farà bene e diventerà sicuramente uno degli idoli dei tifosi".



SU ICARDI - "E' un giocatore di personalità che è bello vedere in azione per i movimenti che fa in area di rigore e per le sue enormi capacità di andare in gol. Mi piace parecchio come attaccante e tutte quelle reti non le ha realizzate per caso. Vedrete che non si fermerà neppure quest’anno".



SU SPALLETTI - "Lo scorso anno ha fatto un ottimo lavoro e raggiungendo la Champions ha centrato l’obiettivo che la società gli aveva chiesto ad inizio stagione. E’ un allenatore molto esperto e bravo: il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti".



SU SUNING - "Hanno dato un segnale forte sul mercato quest’anno e fin dal loro arrivo hanno fatto le cose per bene. Mi sembra che vogliano costruire un’Inter vincente, ma per tornare in alto dopo un periodo difficile bisogna fare un certo tipo di processo".