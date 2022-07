Milan Djuric, nuovo acquisto del Verona, si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho trovato una società organizzata e unita. Mi hanno accolto molto bene. Il mister è molto preparato, è giovane ma si vede che ha studiato. Stiamo lavorando molto duramente".



OBIETTIVI - "Da quel che sento l'obiettivo primario resta la salvezza, una volta raggiunta possiamo aspirare ad altro. Mi piacerebbe diventare l'Ibra del Verona, sia come personalità che come peso nel gioco".