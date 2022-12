Ritsu Doan è l'uomo del momento per il Giappone. L'esterno del Giappone e del Friburgo è stato ribattezzato "Il Supercambio" dalla stampa nipponica dato che in questi Mondiali ogni volta che è entrato ha in qualche modo spaccato la partita.



È successo con la Germania e si è ripetuto con la Spagna, mentre partendo dall'inizio non ha fatto bene con la Costa Rica. Prestazioni che hanno portato l'esterno del Friburgo all'attenzione di diversi club internazionali come il Manchester City e Pep Guardiola che, secondo la stampa inglese, si è innamorato di lui.