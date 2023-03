Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

, avvocato italo-americano e attuale presidente della, è da gennaio nel team di legali dell’ex Presidente del Stati Uniti d’America,. Stando ai media statunitensi, negli ultimi giorni Tacopina è stato impegnato nella discussione del caso riguardante Trump e l’attrice porno. Il caso è collegato a dei presunti pagamenti che Micheal Cohen, ex avvocato di Trump, avrebbe inviato nel 2016 all’attrice per farla tacere su una presunta relazione avuta con l’ex presidente. “” ha dichiarato Tacopina in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Dobbiamo trattare tutti senza favoritismi né pregiudizi., che Trump ci piaccia o no” ha aggiunto l’avvocato, sottolineando quanto la figura dell’ex presidente sia polarizzante per i cittadini statunitensi. Tacopina ha infatti affermato di ricevere sia mail da parte di cittadini che si congratulano per la difesa del loro presidente, sia mail che lo accusano di difendere un criminale.Attualmente il legale è occupato anche con il processo che coinvolge la giornalista. Nel 2019, in un articolo sul New York Magazine, Carroll ha sostenuto di essere stata stuprata da Donald Trump più di 20 anni prima. Nel novembre del 2022, dopo le accuse fatte precedentemente, la giornalista ha denunciato l’ex presidente per diffamazione e violenza sessuale. Se negli USA Tacopina è famoso per la sua attività di avvocato (oltre a Trump, negli anni ha lavorato anche per casi importanti che riguardavano personaggi famosi, come Micheal Jackson e il rapper Asap Rocky), in Italia il suo nome è associato soprattutto al mondo del calcio. L’attuale presidente della Spal (oggi penultima in serie B) in passato ha ricoperto la stessa carica anche nele nel. Dal 2011 al 2014 è stato anche membro del consiglio di amministrazione e vicepresidente della. I legami con l’Italia, d’altra parte, Tacopina li ha impressi sulla pelle. Sull’avambraccio destro, il legale di Trump ha infatti tatuata la Trinacria, in omaggio alla madre nata in Sicilia, a Montelepre.