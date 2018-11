Dopo la

legata alla sua cessione, il terzino brasiliano di proprietà della

si appresta a vivere un altro tormentone di mercato. Al centro della vicenda c'è il suo futuro, che resta sempre molto nebuloso, a metà tra il

(dove sta giocando attualmente) e le tante società che in Brasile si stanno prendendo informazioni per l'ex Inter e Roma.

"

" ha spiegato proprio

in un'intervista a

. "Questo è un momento in cui ci sono molte speculazioni, ma è normale che questo accada. Sto cercando di rimanere concentrato su questo finale di stagione del

, poi avrò il mese di dicembre per

che arriveranno".

"Mi piacerebbe stare vicino alla mia famiglia, sono stato lontano da casa per molto tempo, quindi, questa esperienza in Brasile è stata molto bella anche per aver potuto passare del tempo con loro" prosegue il calciatore, come riporta

"C

, ma voglio

solo sulle cinque partite mancanti. Poi avrò un po' di tempo per valutare le proposte e prendere una decisione."

Nel frattempo il

, che potrà trattenerlo in prestito sino alla fine dell'anno, sta studiando un sistema per assicurarsi le sue prestazioni. Il club bianconero ha già messo da parte i soldi per il riscatto, circa Il club bianconero ha già messo da parte i soldi per il riscatto, circa

, ma il presidente Peres dovrà poi sostenere un corposo esborso economico per l'ingaggio del giocatore, piuttosto importante per le casse del

che al momento lo paga

s

oltanto al 20%.

Per questo motivo la società di San Paolo avrebbe studiato una formula molto particolare. Secondo le ultime indiscrezioni circolate in Brasile, il

avrebbe offerto a

una

. La proposta avrebbe stuzzicato l'entourage del laterale mancino,

oltre ad essere conveniente dal punto di vista economico, potrebbe consentire a

una maggior facilità di negoziazione con altre società in futuro.

telenovelaDodòSporTVSantosSampdorianews.net.concentrarmiSantosSantosSantosDodòperchèDodò