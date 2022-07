Dopo Milano, prima di Firenze e forse Moena, Dodò è a Roma: un Giro d’Italia per indossare la maglia viola. Il brasiliano infatti, dopo un lungo corteggiamento ed un ancora più estenuante battaglia burocratica, questa mattina sosterrà nella Capitale le visite mediche di rito prima di poter diventare un calciatore della Fiorentina. L'idea è quella di capire se ci sono i tempi tecnici per portare l'esterno un paio di giorni sulle Dolomiti, dove la Fiorentina è in ritiro fino a sabato sera. Altrimenti poco male con Dodò che avrà modo nella seconda parte della preparazione, quella che inizierà il 27 luglio in Austria, di entrare nel mondo viola.



Dei gioielli empolesi quello che avrebbe più concrete possibilità di muoversi è Bajrami: sullo sfondo c'è la Viola. Che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, rimanderebbe indietro Zurkowski, ma sono trattative che potrebbero sbloccarsi pure a fine agosto.