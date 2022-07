Il Verona pesca sul mercato scozzese: in arrivo dall'Hibernian per 3 milioni di euro c'è il laterale sinistro Josh Doig (classe 2002), pronto a firmare un contratto quadriennale.



Dopo gli arrivi di Piccoli e Djuric, in attacco è quasi fatta per Henry del Venezia sulla base di 7 milioni. La metà rispetto ai 15-16 milioni richiesti dall'Hellas per Simeone: Lazio e Napoli stanno tergiversando, restano aperte la piste che portano al Siviglia e alla Premier League inglese.



Ivan Ilic: l’offerta della Lazio è considerata troppo bassa e il grande talento serbo del 2001 a quelle cifre è considerato incedibile. il Verona vuole dai 20 milioni in su. Per Barak invece, uno degli uomini più ricercati dopo la grande stagione, c’è calma piatta. Il ceco potrebbe anche restare ma a quel punto sul piatto delle cessioni potrebbero finirci Caprari o Tameze (Tudor lo vorerebbe al Marsiglia). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, di certo in uscita ci sono Retsos e Ruegg.