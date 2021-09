e una prestazione memorabile contro l'Inghilterra a Wembley,In Svizzera si fa sul serio e non sono tollerati altri passi falsi dopo quello contro la Bulgaria per non compromettere il percorso di qualificazione al Mondiale del 2022.per uscire da Basilea con rinnovate certezze,La partenza col freno a mano tirato in campionato e le difficoltà nell'amalgamare un gruppo figlio delle ultime contraddittorie stagioni hanno bisogno dell'intervento di un giocatore che resta centrale anche nell'economia degli equilibri di spogliatoio.- E' con queste motivazioni chedi Chiellini dopo settimane di speculazioni, ben consapevole - alla pari del diretto interessato - che il suo impiego andrà centellinato e programmato di volta in volta: "Il rinnovo di due anni con la Juve è stato fatto più per stare a evitare di discutere ogni volta che per altro, ma i". Se il difensore toscano può essere oggi ancora un fondamentale elemento di connessione tra la vecchia guardia e la Juve proiettata verso un futuro più giovane,in prospettiva. ", ha ancora qualcosa in più da dare e secondo me sta arrivando all'età giusta per la consacrazione. Però deve fare quell'ultimo salto.Quindi se vuole poi un posto libero c'è, tra poco... (ride, ndr)".- Una battuta tra il serio e il faceto, ma non un nome fatto certamente non a caso.alimentata tra Champions League e la nazionale svizzera, con una partecipazione in Coppa del Mondo e una agli Europei. Giocatore di grande prestanza atletica ma anche di buone qualità tecniche, secondo Chiellini pronto a compiere l'ultimo passo per affermarsi come uno dei centrali di riferimento in Europa. Magari attraverso un cambio di casacca e un trasferimento in un campionato più tattico e sempre formativo per un difensore proveniente dall'estero.