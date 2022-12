Tutti i regali saranno già stati scartati domattina, ma per i tifosi della Juve sarà un Santo Stefano diverso dagli altri. C’è infatti un’ultima scatola da aprire, ed è da quasi un mese che si attende di scoprirne il contenuto., quello che avrà il compito di guidarla in uno dei periodi più turbolenti della propria storia.Due nomi sono già definiti., mentre il ruolo diverrà con ogni probabilità ricoperto da, già Direttore Generale del club bianconero. Tutto il resto, però, è ancora un’incognita e lo resterà fino a doman, azionista di maggioranza della Juventus e dovrebbe essere massiccia la, che sappiano cosa aspettarsi dai prossimi movimentati mesi e soprattutto che abbiano le competenze necessarie per affrontarli. Dovrebbe invece passare in secondo piano, almeno per il momento, la parte sportiva, quantomeno nei nomi.Come detto, sarà un periodo molto intenso per il CdA che sta per nascere e che prenderà il posto,, di quello che. Già, però, sarà un’altra giornata importantissima per la Vecchia Signora. Nonostante la società abbia già dichiarato di essere convinta di aver agito nel giusto,, con alcune modifiche rispetto a quello in cui Consob, Deloitte e Procura avevano riscontrato delle incongruenze. Poi,. Seguiranno mesi di battaglie, sportive per giocatori, allenatore e staff, legali per il CdA che sta per definirsi.Saranno tanti i fronti su cui sarà impegnata la nuova dirigenza, in Italia, ma non solo. In patria, i temi saranno quelli di. Non finisce però entro i nostri confini, perché, con cui i rapporti del vecchio CdA erano tutt’altro che idilliaci,. Infine, ammesso che sia finita la questione Superlega, ci sarà da, la quale ha già detto di essere aperta a dialogare con il nuovo CdA. Questo è quanto accadrà fuori dal campo, ma come ha ricordato il futuro AD Scanavino in una delle sue prime uscite:. C’è infatti una rimonta sul Napoli da continuare, dopo gli ottimi risultati con cui la squadra di Allegri ha chiuso il 2022 e un’Europa League da provare a vincere. Prima di tutto, però, ci sarà une, nonostante la situazione societaria, i tifosi si aspettano qualche rinforzo. A proposito di mercato, ci sarebbe un numero 10 niente male che è senza squadra. A calcio non ci gioca più ma un posto dietro alla scrivania della sua squadra del cuore non lo disdegnerebbe.