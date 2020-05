L'Ancona 2003/2004 è rimasto tristemente famoso per i soli 13 punti totali conquistati in Serie A, uno dei record negativi di sempre. Nella rosa anche un 18enne francese di belle speranze, Bruce Dombolo Pungu, proveniente dal settore giovanile dell'Auxerre. La sua vita è cambiata nel 2010 però, quando è stato incriminato e condannato per rapina a mano armata in una gioielleria ed estorsione ai danni dell'attrice Ingrid Chauvin, dopo averle rubato il portatile per vendere le sue foto private a una rivista.



LE SUE PAROLE - Ecco le sue parole in merito: "All'Ancona sono stati anni magnifici, ero diventato professionista, firmavo autografi, era bellissimo. Poi sono diventato un criminale. Avevo la mia banda con cui organizzavo rapine in tutta la Costa Azzura. Non sentivo più nulla solo adrenalina". Ha ricevuto una condanna fino al 2022, ma in carcere ha iniziato il suo processo di redenzione che lo ha portato ad essere selezionato per il reality francese Grand Oral', dove i concorrenti raccontano il loro passato difficile di fronte a una giuria.