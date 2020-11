Oriol Domenech, giornalista vicino al Barcellona, al Chiringuito ha rivelato un'informazione su Leo Messi: "Dove andrà Messi? Ho saputo per certo che Messi non potrà rimanere al Barcellona con lo stesso ingaggio attuale, il club non può permetterselo. Dunque, o farà un passo indietro o potrà firmare con un'altra società".