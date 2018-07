Quim Domenech, giornalista spagnolo, a El Chiriguito questa notte ha svelato la sua notizia su Cristiano Ronaldo alla Juve: "In casa Juventus, c'è chi ha dubbi sull'operazione Ronaldo. So per certo che Marotta pensa sia una follia pura prendere CR7 perché è un affare da 400 milioni e la Juve per natura non ne ha mai fatti, è sempre stata un club virtuoso, non vorrebbe spendere queste cifre. Higuain è stata l'unica eccezione ma parliamo di un giocatore che prende 8 milioni, non 30 come Ronaldo".