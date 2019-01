Lazio, Genoa e Bologna sono al lavoro in queste frenetiche ultime ore di calciomercato per realizzare un intricato giri di giocatori.



I biancocelesti sono ormai ad un passo dall'intesa con Romulo, in uscita dal Grifone che a sua volta sta cercando di mettere le mani sull'esterno destro dei felsinei Ibrahima Mbaye proprio per sostituire l'italo-brasiliano. A chiudere il cerchio ci penserebbero infine gli emiliani compensando la cessione del 24enne senegalese prelevando Dusan Basta dalla Lazio.



Unico grande nemico di questa triplice trattativa, rivelata da numero-diez.com, è il tempo. Le tre società e gli agenti dei rispettivi giocatori dovranno infatti riuscire a concretizzare il tutto entro le 20 di questa sera, orari di chiusura del mercato invernale.