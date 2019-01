Potrebbe proseguire all'Udinese la carriera di Sandro. La società friulana sembra infatti tentata dal tesserare il giocatore brasiliano del Genoa e secondo quanto riferisce Sportitalia la trattativa tra i due club è lo stesso giocatore sarebbe ad una stato già piuttosto avanzato.



Sandro fu prelevato dal Genoa in estate che lo acquistò dal Benevento. La sua parentesi in rossoblù non è stata però troppo felice, spesso condizionata da infortuni in serie e prove al di sotto delle aspettative. Da qui la decisione della dirigenza ligure di congelarlo già nella prima finestra di mercato.

Sul mercato estero i friulani merrono gli occhi su Liam Kelly (Reading) e Alfa Semedo (Benfica).