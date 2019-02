L'ex allenatore del Bologna, Donadoni si racconta in un'intervista al Corriere dello Sport: "Non ho badato a perdere soldi, serviva uno motivato come Mihajlovic. A Destro dico: devi svegliarti, convinciti che hai qualità. Fidati e segui Sinisa".

Il tecnico ha rinunciato al proprio stipendio, pretendendo solo quello dei collaboratori.