Nel corso di una intervista rilasciata a Tuttosport, Roberto Donadoni ha indicato quella che è la sorpresa di questo Milan: "Sicuramente Sandro Tonali. Mi spiego meglio, non ho mai nutrito alcun dubbio sulle sue qualità tecniche, ne avevo qualcuno in più sul suo carattere. L’anno scorso ha vissuto un anno di transizione che gli ha fatto capire cosa vuol dire giocare per un club come il Milan, e quest’anno sta dimostrando di essere un giocatore di assoluto spessore, sono contento per lui. Anche Davide Calabria mi ha impressionato, fino a qualche tempo fa dava l’impressione di non reggere il peso della maglia rossonera, ora invece ha acquisito consapevolezza e fiducia».