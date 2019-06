Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giulio Donati ha parlato del suo futuro: "La Bundesliga è stata una parentesi importante, mi sono divertito molto e ho coronato il sogno di giocare in Champions. Ora è il momento di tornare a casa, mi farebbe piacere. Vorrei un progetto interessante, per me è una scommessa. Io non so niente quanto a offerte, il mio agente mi deve chiamare per firmare".



SULLA SERIE A: "Ho sempre seguito il campionato italiano, sono stati fatti passi avanti. Ci sono giocatori tecnici di qualità, sarà un campionato avvincente di cui spero di far parte".