Gigio Donnarumma e il Paris Saint-Germain, un affare concluso dopo il contatto di domenica scorsa tra il ds del club francese Leonardo e l'agente del calciatore, Mino Raiola. Un'intesa totale sulla base di un contratto quinquennale a 12 milioni di euro netti a stagione e che presto sarà suggellata dagli ultimi passaggi formali: archiviato l'ottimo esordio con l'Italia ad Euro 2020, l'ex portiere del Milan sosterrà nelle prossime ore le prime visite mediche per il PSG, con una delegazione dello staff medico che raggiungerà la sede del ritiro azzurro di Coverciano.



Ultimi dettagli, ultimi passi in avanti per una delle grandi operazioni del calciomercato estivo: Donnarumma saluta il Milan e il calcio italiano per trasferirsi in un Paris Saint-Germain che sogna in grandissimo in vista della prossima stagione.