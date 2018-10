Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, poteva essere dell'Inter. Queste le parole di Ciro Amore, presidente della scuola calcio Asd Napoli, a la Gazzetta dello Sport: "Definimmo il suo passaggio all’Inter con il responsabile del vivaio Samaden che venne a Castellammare per parlare con il sottoscritto e il papà del ragazzo. Andammo a Milano con i genitori e Gigio fu anche iscritto a scuola lì: era davvero fatta. Ma quando tornammo a Castellammare, il Milan si mostrò più concreto perché il cugino di Mino Raiola, Enzo, disse a Galliani che non poteva perdere questa occasione. Così, in poche ore, Gigio è diventato rossonero".