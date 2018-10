Un passo avanti e due indietro., troppo spesso colpevole di errori che costano tanto al Milan.. Al 91' un portiere che vuole diventare il massimo rappresentante italiano della categoria non può leggere così male l'intervento su un cross dalla trequarti.ancora di più data l'importanza della partita.. Nell'ultimo mese e mezzo si era visto un giocatore più concentrato e capace di gestire le proprie emozioni.Il dubbio è che forse il livello di questo ragazzo sia proprio questo: forte sì. E il Milan ha bisogno di un portiere che riesca a infondere sicurezza ai compagni con continuità.anche in campionato e non può essere arrivato al Milan solo per fare il ruolo di chioccia nei confronti di un compagno talentuoso ma acerbo. La storia è piena di stagioni cambiate con l'avvicendamento, anche forzato, dei due portieri: quello tra Rossi e Abbiati permise al Milan di Zaccheroni di vincere uno scudetto inaspettato nel 1999.