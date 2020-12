e a fissarla così agli estremi è stato ancora una volta Gigio. Nella corsa scudetto il portiere delsta giocando un ruolo importantissimo, forse sottovalutato e passato spesso in secondo piano in virtù di tutto ciò che ruota attorno al suo stato contrattuale.Anche nella sfida contro la Fiorentina è arrivata ancora una volta la conferma:. La parata su Vlahovic e poi quella su Ribery hanno assicurato al Milan la vittoria sulla viola, ma guardando tutte le ultime partite del club rossonero è evidente come in ogni partita Donnarumma abbia compiuto almeno un intervento decisivo per salvaguardare il risultato a fronte di errori quasi nulli (l'unico evidente contro il Lille in Europa League). Del resto non è un caso che la maggior parte dei gol subiti dal Milan sia arrivata da palla inattiva, una situazione in cui i portieri si trovano spesso colpiti da errori o sbavature non propri.A parte il Milan, analizzando le altre big del nostro campionato e accreditate a competitor per lo scudetto non c'è una squadra che possa vantare la stessa certezza del numero 99 rossonero fra i pali. L'Inter sta vivendo il problemae ha iniziato a guardarsi attorno per un sostituto. In casa Roma(colpevole nel ko con il Napoli) è stato promosso ai danni dipiù per mancanza di alternative.non ha pace in casa Atalanta e bisognerà capire se tornerà a ottimi livelli dopo i ripetuti infortuni.per la Lazio non è più una sicurezza da oltre una stagione (e con l'Udinese ha molte colpe sui 3 gol) e anche il Napoli con il dualismonon riesce a trovare una quadratura che soddisfi al 100% Gattuso. L'unica che vanta una gerarchia prestabilita (e un minimo di stabilità) è solo la Juventus, manon è al livello di Donnarumma al punto che perfino con la nazionale polacca è costretto ad alternarsi al portiere del West Ham, Fabianski.