Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha concesso un'intervista a Rai Sport dal ritiro della Nazionale, in vista della partita di sabato sera a San Siro contro il Portogallo. Sul recente incontro con Cristiano Ronaldo in occasione dell'ultimo match di campionato con la Juventus: "E' stata una grande emozione, ho sempre giocato alla PlayStation contro di lui. Non ci siamo detti niente perchè ero in imbarazzo".



Sull'episodio di aggressione nei confronti di un giovane arbitro nel Lazio: "E' vergognoso, ero in camera con Insigne e siamo rimasti senza parole. Una cosa molto grave che non dovrebbe mai succedere".