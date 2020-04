Nella testa di Donnarumma c'è sempre e solo il Milan. Però, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non ci sono passi avanti nella trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2021. Le opzioni non mancano, dal PSG alle big della Premier con la pista Juve sempre sullo sfondo, anche se raffreddata dal rinnovo di Szczesny.