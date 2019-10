Le voci su un possibile addio dial Milan per il prossimo gennaio si rincorrono. Perché la situazione del bilancio ha creato allarmismo, le conclusioni si sono fiondate sul mercato ma: non c'è stato bisogno di ribadire quanto deciso nei mesi scorsi,nel prossimo inverno.ORA IL CONTRATTO - Una posizione già adottata in estate a fronte del tentativo di Leonardo di portarlo al, cui il Milan ha detto no per una valutazione da 50 milioni comprensiva del cartellino di Alphonse Areola; se a giugno è stato fatto uno sforzo per tenere Donnarumma, di certoquando l'ottica del mercato del Milan sarà completamente diversa. Dovesse arrivare una proposta irrinunciabile nessuno sarebbe incedibile; ma non c'è alcuno scenario del genere per gennaio né è previsto per i top club che non cambiano portiere a metà stagione., matassa ancora da sbrogliare perché c'è da scendere nei dettagli di un ingaggio che è già molto alto. Se ne parlerà presto, quello è un aspetto non semplice ma, ad oggi assolutamente non previsto.