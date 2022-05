Al primo anno in Francia, Gianluigi Donnarumma è stato eletto come miglior portiere della Ligue 1 2021-2022 dal sindacato calciatori francese (UNFP). Premio ricevuto nonostante abbia giocato solo 16 partite in campionato, complice la concorrenza in porta di Keylor Navas. L'ex portiere del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento: "Ho giocato la metà delle partite e significa che ho lavorato bene e che ho fatto delle ottime partite. Ringrazio i colleghi che mi hanno votato, sono davvero contento di conquistare questo premio alla mia prima stagione in Francia. Al Psg sto bene, sono molto contento di essere qua".



CONCORRENZA CON NAVAS - "Non ho parlato con nessuno, sono contento di essere qua e di aver ricevuto questo premio. Il club prenderà una decisione, non c'è nessun problema e sono felice di essere qua per la prossima stagione perché ho 5 anni di contratto. So già di essere il numero 1, la società decide e non ci sono problemi. Io sto bene qua, sono davvero contento".



ERRORE IN CHAMPIONS - "In Ligue 1 abbiamo fatto una stagione ottima così come in Champions League, ma purtroppo un'azione sbagliata ci ha fatto staccare la spina. Abbiamo perso una partita dominata, solo gli ultimi 20' della partita di ritorno sono stati complicati. Non cerco alibi, dobbiamo fare meglio e con la squadra e la mentalità che abbiamo l'anno prossimo possiamo portare a casa grandi trofei".