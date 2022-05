Dopo i clamorosi svarioni - in ordine di distruzione - del napoletano, dell’interistae del fiorentino, martedì sera nella semifinale di Champions League il portiere del Villarreal,, ha spalancato le gambe, e quindi la porta, favorendo il successo del Liverpool. Per rimanere in ambito europeo, non si può ovviamente dimenticare che il primo a inaugurare questo incredibile festival degli errori è stato l’ex milanista, decisivo nell’eliminazione del Psg contro il Real Madrid., persino più di Tonali già designato capitan futuro e anche più di Leao, che è riuscito a superare gli specialisti Ibrahimovic e Giroud nella classifica dei marcatori.in una squadra e in un campionato nuovi, con la responsabilità di sostituire Donnarumma, decisivo nel successo europeo della nostra Nazionale., non a caso l’unico titolare indiscusso e soprattutto sempre più apprezzato. Per motivi diversi, infatti, i vari Florenzi, Ballo-Touré, Bakayoko, Messias, Pellegri e lo stesso Giroud si sono rivelati semplici, anche se utili, alternative. Maignan, al contrario, si è guadagnato subito la stima di tutti, di Pioli ovviamente, dei compagni e dei tifosi, dimostrandosi, respingendo il colpo di testa ravvicinato di Cabral, ed è facile immaginare che sullo 0-1 sarebbe stato molto più difficile vincere. Al di là di questo episodio, le cifre che in certi casi non ingannano ricordano che MaignanPer spostare quel triangolino tricolore dalle maglie nerazzurre a quelle rossonere mancano sette punti e una delle condizioni indispensabili per rendere più facile il trapianto è quella di mantenere chiusa la porta nelle tre partite che rimangono contro il Verona, l’Atalanta e il Sassuolo. Un compito che sicuramente non spaventa Maignan, perché se la calma è la virtù dei forti, grazie al suo carattere, lui è fortissimo eAl suo arrivo in Italia tutti consideravano favorita la Juventus, poi è diventata favorita l’Inter. I fatti, che contano più dei pronostici, dicono invece che a tre giornate dalla fine in testa c’è sempre il Milan, grazie anche alle decisive parate di Maignan. Con tanti saluti a Donnarumma e alle paperissime degli altri .