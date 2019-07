Ha già iniziato la stagione a Milanello Gianluigi Donnarumma. Si è presentato venerdì nel centro sportivo rossonero per sottoporsi ai primi test fisici. Concentrato già su un futuro che lui spera possa essere ancora a tinte rossonere.



DECISIONE COMUNICATA - Donnarumma vuole rimanere al Milan e a Milano, questa la sua prorità allo stato attuale. Una decisione presa in condivisione con la famiglia e che, ci risulta, ha comunicato sia al club che al suo entourage. L'interesse del Psg è reale e concreto ma il portiere di Castellammare di Stabia non sta spingendo per un transferimento a Parigi.



CAMBIA LA STRATEGIA - La prima proposta formulata da Leonardo, ovvero 20 milioni più il cartellino di Areola, non è stata ritenuta soddisfacente. I francesi non hanno replicato alla prima proposta e non è detto che lo facciano da qui alla chiusura del mercato. Ecco perchè la dirigenza rossonera potrebbe decidere di fare cassa con altri giocatori, memorizzato quello che è il pensiero di Donnarumma.