Gianluigiè stato intervistato da Rai Sport e ha parlato sia diche del club rossonero:- "Sono contento, ringrazio il mister per la fiducia, e sono molto orgoglioso di rappresentare questa Nazionale perché penso che sia il sogno di tutti i bambini".- "Per me è stato un pochino difficile perché inconsciamente dici "Non ci penso" però è normale che ci pensi sempre. Per me è stato un momento molto difficile. Mi ha aiutato la mia famiglia e la mia fidanzata che mi sono sempre stati vicini e non mi hanno fatto sentire tantissimo le difficoltà e mi hanno fatto andare avanti senza guardare a queste cose".- "Fai fatica anche a dormire la notte, però fa parte del ruolo del portiere. E' normale che a volte capita, bisogna migliorare anche su quello. Diciamo che è stato un errore di valutazione, inconsciamente pensi che quella palla possa non crossarla, l’ha fatta e mi servirà da lezione".- "L'abbiamo perdonato, è un bravissimo ragazzo, si è scusato dopo con noi e con la stampa, ci sta. Era una partita per lui importantissima. L’importante è capire di aver fatto un errore e non ripeterlo più. Poi ha parlato con l’arbitro e si è scusato anche con lui. Gattuso non gli ha detto niente, e lo ha lasciato sfogare, sennò... E’un bravissimo ragazzo, si è scusato con tutti e l’ho visto molto dispiaciuto, gli sono andato vicino e l’ho consolato un po'. Lui deve stare calmo, ci deve dare una grande mano, e sono sicuro che lo farà".- "Manca chi viene in camera a romperci. Lui è un grandissimo giocatore, deve riprendere la forma e fare quello che sa fare meglio, giocare a calcio e darci una grossa mano. Sono sicuro che lo fara’. Non so il peso ideale per lui, non è quello il problema perché con la testa giusta si può fare tutto. Lui magari ha sbagliato in estate ad andare in ritiro così ma ci sta. Ora deve avere la testa giusta perché poi puo’ fare qualsiasi"."Lo aspetto, è un grandissimo giocatore, ha fame, ha voglia di spaccare il mondo e gli faccio un grandissimo 'in bocca al lupo' per l'Under 21. Speriamo di rivederlo qui, sono sicuro che diventerà un grandissimo giocatore che ci potrà dare una grande mano".- "Si giocherà contro il Portogallo in un grandissimo stadio, casa nostra, sono sicuro che i tifosi ci daranno una grandissima mano e noi faremo di tutto per vincere la partita e per sperare di arrivare al primo posto".