Un futuro da scrivere. Il contratto di Gigio Donnarumma sarà uno dei temi caldi di un'estate anomala, di campo e di mercato. Mentre il portiere della Nazionale sarà tra i pali, ad aiutare il Milan a conquistare un posto in Europa, il suo agente Mino Raiola discuterà del contratto, in scadenza nel 2021., prossimo a diventare il responsabile del progetto sportivo rossonero, ma le parti da settimane studiano la situazione e le sue sfumature. Con l'obiettivo di arrivare al summit preparati, con l'intenzione di trovare prima possibile a un punto d'incontro.Raiola non ha pregiudizi, non parte con l'intenzione di portare via, a tutti i costi, Donnarumma dal Milan, ma vuole caprine di più.I club che corteggiano il portiere classe 1999 non mancano (dal Psg al Chelsea), scommettere sul trasferimento in un altro club nella prossima finestra di mercato è però un rischio.se un giorno partirà il Milan dovrà guadagnarci.Ecco perché al momento(Donnarumma guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione),che possa accontentare tutti. Gazidis deve tenere d'occhio i conti, ma sa quanto Gigio sia importante per gli obiettivi prefissati e per l'immagine di un club che cerca un rilancio anche dal punto di vista commerciale. Questione di tempo e sarà tutto più chiaro. Per il bene di Donnarumma, per il bene del Milan.