Gigio Donnarumma, portiere dell'Italia, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Belgio : "Io sono tranquillo, dò il massimo per questa squadra e per questo gruppo. Stasera è stato emozionante. E' l'estate più strana della mia vita? Un pocchino sì, ma sto pensando solo alla Nazionale ed è giusto avere la testa qui".



SULLA PARATA SU DE BRUYNE - "La più difficile finora, cerco sempre di farmi sentire e di comandare la difesa".



SU LUKAKU - "Gli volevo dire qualcosa ma non mi ha risposto, gli stavo dicendo che non era rigore. Nessuna paura, non ho paura di nessuno ma massimo rispetto"