Dalla parte del tabellone in cui è rimasta l'Inghilterra, accompagnata da tre sorprese o sorpresone. Una, l'di, sarà quella che cercherà di arginarla più a lungo possibile. Le altre due - Repubblica Ceca e Danimarca - decideranno qual è la vera outsider della manifestazione.si gioca a Roma, arbitra il tedesco(da cui decisamente mi sarei aspettato di più). La Perfida Albione esce da casa sua, Wembley, per venire a conquistare Roma e tornare nella Final Four del prato più amato. Niente da dire, questoè stato organizzato alla perfezione per tornare al successo. Dopo il 1966, il Mondiale del gol traversa-linea. C'è voglia in ogni tifoso english di acciuffare questo trofeo, non può essere l'Ucraina - avrebbe potuto e dovuto uscire già contro la Svezia - a mettere paura.Ora chene segna uno dietro l'altro, ora cheè tornato a fare male (e questo è davvero il giocatore più importante di casa). Inoltre Pickford ha saputo erigersi diga in porta, una delle parate più belle di questi giorni l'ha appena inventata contro la Germania.. Ecco perché la quota del primo tempo/finale X/2 non mi dispiace affatto. Ci si va spediti, almeno io di sicuro. E se vi ho convinti, anche voi. Contro Croazia e Germania è già successo: pareggio all'intervallo, inglesi a braccia alzate alla fine. Non c'è due senza tre?è "'nu partiton' inaspettat'". Hanno fatto fuoco e fiamme sinora: la prima perché si è trovato lo Schick che avrebbe voluto scoprire la Roma, la seconda perché la "garra" che ha regalato la brutta vicenda toccata ad Eriksen ha assicurato propellente che nessun tifoso neutrale si sarebbe aspettato. Senza tacere che lo splendido capitanomeriterebbe un pallone di Platino a parte (quello che tutto il mondo ha visto quel giorno è stato da grande uomo).Si giocherà a, arbitrerà l'olandese(che ha visto i suoi "orange" eliminati proprio dai ceki).Per i danesi sarebbe la prima volta, due in apertura le hanno perse e due le hanno stravinte fin dal primo tempo. Qui si balla per la semifinale, probabile che il primo tempo sia un'apertura di fiato e che la partita vera si giochi dopo. Sarebbe la ripetizione del segno ucraino-inglese, costruirebbe la quota del mese.Ucraina-Inghilterra primo tempo/finale X/2 (quota 4,10)Repubblica Ceca-Danimarca primo tempo/finale X/2 (5,15)