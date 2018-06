Altra estate calda per Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan, che l'anno scorso saltò la maturità, fu protagonista di un Europeo Under 21 poco convincente e di una lunga trattativa per il rinnovo di contratto, è destinato alla luce dei riflettori anche in questa estate 2018. E si partirà proprio dalla maturità. Già, perché come scrive la Gazzetta dello Sport, il classe '99 rossonero è pronto a prendere il diploma di ragioneria: tutto inzierà alle 8.30 di mercoledì 20 giugno con la prova scritta di italiano. Tutto diverso, quindi, rispetto a un anno fa, quando disse di non sentirsi pronto, rinunciando all'esame da privatista, con tanto di reprimenda della presidente della Commissione d'esame, e vacanza a Ibiza con Raiola.



MERCATO - Se Raiola la scorsa estate era uscito allo scoperto, dichiarando di volerlo portare via, questa volta è più silenzioso. Al momento non sono arrivate offerte a Casa Milan, con la società rossonera che pubblicamente dichiara la sua incedibilità, sostenendo la convivenza con Pepe Reina, promesso sposo rossonero. Da via Aldo Rossi aspettano un'offerta da 70 milioni di euro. Che per il momento non è ancora arrivata.