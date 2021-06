Tutto pronto, presto il PSG annuncerà Gianluigi Donnarumma ed è davvero questione di giorni perché mancano solo le visite mediche che saranno presto sostenute nel ritiro dell'Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport, per lasciare il Milan a parametro zero Gigio firmerà un contratto quinquennale da 10 milioni di euro netti a stagione e non sarà prestato.