Dopo una stagione 2020/21 da protagonista assoluto, culminata con la vittoria dell’Europeo, Gianluigi Donnarumma sperava di vivere un anno d’esordio al PSG di tutt’altro genere. Per il portierone azzurro è arrivata sì la prima vittoria di un campionato in carriera, ma anche prestazioni altalenanti, tra cui spicca l’errore costato l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid, e un continuo dualismo con Keylor Navas che potrebbe spingere il classe 1999 ad un rapido addio dal club parigino. Secondo gli esperti sono infatti tanti i top club interessati a Donnarumma, con la Juventus, già sulle sue tracce la scorsa estate, avanti a tutti per un possibile acquisto in questa sessione di calciomercato in quota a 9. A 25, riporta Agipronews, c'è il Barcellona, in odore di rivoluzione ma frenato dalle beghe economico-societarie), mentre il romantico ritorno al Milan è fissato a 40, un'opzione resa complicata soprattutto dallo straordinario rendimento del sostituto Mike Maignan