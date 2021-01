Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, parla a la Gazzetta dello Sport, commentando così l'addio di Ernesto Torregrossa, suo gemello del gol: "Mi dispiace innanzitutto per l’aspetto umano perché siamo legati moltissimo fuori dal campo anche con le rispettive famiglie. Però sono felice per lui che ritrova la Serie A, anche lui come me ha fatto tanta gavetta. Il mercato di gennaio può creare qualche fastidio, è normale che sia così, ma noi dobbiamo essere bravi a restare concentrati sul campo. Io sono focalizzato solo sul Brescia".