A margine della premiazione come Miglior Giocatore Italiano Under 21 al Golden Boy, ha parlato il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma: 'Sono 4 anni.che gioco.in Serie A, ora sono anche in Nazionale. Tutti.dicevano che fossi un fenomeno, ma io pensavo solo a lavorare. Sarò grato a vita a Sinisa Mihajlovic, che ha avuto il coraggio di lanciarmi a soli 16 anni. L'esclusione dal Mondiale è stato un momento bruttissimo, ora abbiamo un gruppo giovane e molto unito. Abbiamo disputato un girone di qualificazione fantastico, ora arriva il difficile con l'Europeo a giugno. Sono orgoglioso delle belle parole che ha sempre speso.per.me.una leggenda come Zoff, Voglio seguire le sue orme e spero di vincere come lui".



Poi è stato intervistato da Sky Sport 24 a margine della premiazione:



Sul premio: "Sono orgoglioso di riceverlo, ringrazio la giuria che mi ha votato, è un premio importante che mi tengo stretto".



Sulla Nazionale: "Abbiamo l'Europeo, abbiamo fatto un grande girone di qualificazione, dobbiamo fare bene l'Europeo, dobbiamo fare il possibile per arrivare fino in fondo".



Su Atalanta-Milan: "Stiamo facendo bene, ieri purtroppo c'è mancata la vittoria ma la squadra c'è e ha voglia di tornare a vincere. Siamo pronti, lavoriamo molto bene per provare a fare un grande risultato prima di Natale".



Su cosa è mancato: "C'è mancato solo il gol, il gioco c'è stato, bisogna migliorare in zona gol, lo stiamo facendo, riprendiamo tranquilli gli allenamenti per migliorare quelle cose che portano alla vittoria".



Sui campioni del passato: "Li ho incontrati nello spogliatoio e quando sono entrato nel secondo tempo, fa un grande effetto. Giocare a San Siro dove ci sono stati loro è un onore e fa un grande effetto".