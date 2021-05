Juventus-Milan è una partita speciale per Gigio Donnarumma. Il portiere è in scadenza di contratto a giugno con i rossoneri e i bianconeri lo tentano con un'offerta da 10 milioni di euro netti all'anno. Il Milan si è fermato a 8 milioni e per cautalarsi ha bloccato il francese Maignan del Lille, ma può ancora contare sulla preferenza del calciatore. Oltre al cuore, anche la famiglia lo spinge a rinnovare il contratto e a restare a Milano.



Intanto la Juve sta cercando una sistemazione a Szczesny: per lui ci sono delle opzioni in Premier League dove può piacere al Chelsea e all'Everton di Ancelotti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, al club del presidente Agnelli andrebbe più che bene uno scambio tra il proprio portiere polacco e Moise Kean, di ritorno dal prestito al PSG. Però anche i francesi vogliono riscattare l'attaccante cresciuto in bianconero e gestito da Raiola. Ovviamente l'esito della volata per la qualificazione in Champions League può incidere non poco in questa vicenda.