Alfredo Donnarumma, capocannoniere del campionato di Serie B con 25 gol, potrebbe finalmente vivere a 28 anni (29 a novembre) il grande salto in Serie A. Il suo Brescia, che sta trascinando verso la promozione diretta nel massimo campionato, si trova a +6 sulla zona playoff a 4 giornate dal termine. Campano (di Torre Annunziata) ma cresciuto nel vivaio del Catania, Donnarumma la Serie A l'ha a malapena assaporata in Sicilia, quando nel 2011 fece parte della prima squadra del club etneo senza mai esordire. Da allora, solo Lega Pro e Serie B, cambiando maglia quasi ogni anno. Gubbio, Como, Cittadella, Teramo, Salernitana, Empoli, e per l'appunto Brescia: queste le piazze che ha fatto esultare (ha militato anche nel Lanciano per qualche mese, nel 2012, senza però segnare), per un totale di 118 reti in 265 presenze complessive tra campionati e coppe. Uno score in continuo aggiornamento. 4 PROMOZIONI, QUASI 5 - Donnarumma è un attaccante che di promozioni se ne intende. La prima, da Lega Pro a Serie B, arrivò col Gubbio, nella stagione 2010-2011, quando era ancora un emergente in prestito dal Catania. Anche col Lanciano, pur con un minutaggio di soli 169 minuti e restando a secco di gol, visse una salita in B dalla terza serie. Si ripeté col Teramo nel 2014-2015, anche se la promozione fu poi revocata dalla Giustizia Sportiva. Infine, dopo due anni di meritata 'cadetteria' a Salerno, ecco l'anno scorso la promozione da Serie B a Serie A, trascinando l'Empoli in cima alla classifica in coppia con Ciccio Caputo. In Toscana, però, è stato confermato solo Caputo. Donnarumma è rimasto in B, con l'obiettivo di portare in A il Brescia di mister Suazo, presto diventato il Brescia di mister Corini. La missione per adesso sta riuscendo oltre ogni rosea aspettativa, nel segno soprattutto di un Donnarumma alla miglior stagione in carriera, capace di tenere una media realizzativa prossima a 1 gol a partita (0,89). Che il 2019-2020 possa essere l'occasione di vedere all'opera per la prima volta in Serie A questo completo attaccante all'apice della propria vita calcistica?