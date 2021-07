Vincenzo Raiola, uomo di Mino Raiola nella sua agenzia di procura, si sfoga sui social, postando una foto di Gianluigi Donnarumma, che non ha rinnovato il contratto col Milan ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain: "Non è più un detto, le critiche fortificano! Coming soon… il futuro ti appartiene. Da domani continuate a criticare senza sapere, gentiluomini da tastiera, giornalisti ed ex calciatori! E’ stato e sarà sempre bello parlare con il c… degli altri. Ma non fermatevi, mi raccomando".