Di nuovo in Italia. Un'ipotesi che fino a qualche settimana fa sembrava fantamercato, che potrebbe diventare realtà nei prossimi mesi. Difficile, quasi impossibile, ma il ritorno di Gianluigi Donnarumma in Serie A dopo una sola stagione a Parigi è un'opzione che non va scartata a priori.. Prima il dualismo con Navas, poi i fischi del Meazza in occasione della sfida con la Spagna, fino ad arrivare agli errori grossolani con il Real Madrid e contro la Turchia, picchi di una stagione sulle montagne russe, nella quale è più volte finito sul banco degli imputati.Il talento c'è ancora e non è da mettere in discussione, semmai lo è la sua capacità di gestire i momenti, le pressioni. La polveriera di Parigi, al di là delle dichiarazioni di rito, non lo aiuta, l'Italia potrebbe ridargli quella serenità che gli manca, ma per rivederlo nel nostro campionato servono incastri e di rinunce. Soprattutto del miglior portiere dell'Europeo, che in Francia guadagna 7 milioni di euro netti più bonus, fino ad arrivare a 10. A quelle cifre è inarrivabile.con le attuali norme fiscali Donnarumma deve avere il domicilio all’estero anche nel 2023, per poi rientrare nel nostro Paese con i benefici del Decreto Crescita e quindi avere uno sconto del 50% sulle tasse.