La volontà del portiere causa diversi effetti sul mercato dei rossoneri. Che, oltre all'ultimo arrivato (il baby danese), hanno in rosa altri tre estremi difensori: suo. Quest'ultimo non accetterebbe un'altra stagione nell'ombra e se passasse davanti allo spagnolo ex Napoli nelle gerarchie, sarebbe Reina a chiedere di andare via., chiedendogli magari di spalmare gli attuali 6 milioni di euro netti a stagione d'ingaggio: accetterebbe? Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le piste estere PSG e Manchester United sono congelate almeno per il momento.Intanto la mancata plusvalenza che avrebbe garantito una sua cessione frena il mercato in entrata. L'alternativa è, conteso dalla Roma, a sua volta data sulle tracce di Suso.