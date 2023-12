La notizia, nel corso della giornata di ieri, è arrivata immediatamente in quel della Continassa.Nessun fulmine a cielo sereno in casa bianconera. Nessuna novità. La news era nell’aria e la storia d’amore fra la Vecchia Signora e uno dei suoi amanti più intensi è destinata a bruciare e terminare, non appena verrà emessa una sentenza definitiva sul centrocampista francese. Nulla di nuovo, sino a qui.Partiamo dal primo punto focale della situazione.Piccolo flashback: Pogba viene trovato positivo dopo un controllo effettuato al termine di Udinese-Juventus, match dello scorso 20 agosto. Le analisi – il cui esito viene confermato dalle controanalisi - rilevano come sostanza la Dhea (testosterone metaboliti) e Pogba viene sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping. Passano le settimane, i mesi, in questo caso. I legali del francese studiano il caso e preparano le memorie difensive, mentre la Procura studia la richiesta e la durata della squalifica.Non essendoci prove della mancanza di dolo, la pena minima da infliggere è quella che prevede l’allontanamento dai campi da gioco proprio per tale durata.(data l’assenza di una richiesta di patteggiamento),(e dunque volontaria). In secondo luogo, il centrocampista bianconero proverà a convincere il giudice dell’esistenza di alcune attenuanti.(udienza prevista per metà gennaio)(in caso di nuova conferma della squalifica o di una mancata riduzione della pena)In questo momento, come previsto dall’accordo collettivo, il giocatore non si sta allenando e non sta avendo alcun tipo di contatto con tutti gli altri tesserati bianconeri. Inoltre,Da qui in poi, il futuro dovrà essere attentamente valutato., in tutto questo,(anche perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, sino ad allora il club non potrà agire in alcun modo dal punto di vista legale).– a meno di un’improbabile squalifica di pochi mesi –, ma la Juventus deve comprendere con quali modalità, dato l’importante ingaggio che Pogba (sino al 2026) percepisce – pari a 9 milioni di euro netti a stagione -., dunque,(si dovranno valutare gli effetti del Decreto Crescita: in caso di risoluzione prima dei due anni, il club dovrebbe restituire i soldi risparmiati finora. Esiste, quindi, la possibilità che l’accordo venga preso solo a giugno), che permetterebbe alla Vecchia Signora di risparmiare intorno ai 30 milioni.(vista l’estraneità alla vicenda da sempre dichiarata), come previsto dagli articoli 9 e 11. L’attesa per gennaio comincia a farsi sentire.