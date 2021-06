Calhanoglu dopo Donnarumma, due giocatori che formavano la colonna vertebrale della squadra di Pioli, tornata in Champions League dopo sette anni di assenza. Il portiere, tra i primi cinque al mondo, e il trequartista, spesso criticato, ma nell'ultima annata il migliore in Europa per occasioni create (98, meglio di Depay e Bruno Fernandes). Alla base della rottura ragioni strettamente economiche:alla continuità con il Milan.Il numero uno azzurro, che ieri ha fatto le visite a Roma, a. Riteneva le proposte di prolungamento, rispettivamente 8 e 4 milioni, in linea con il valore dei giocatori. La linea che è arrivata dall'alto è "tutti utili, nessuno indispensabile". Il Milan va avanti, anche senza Donnarumma e Calhanoglu.Una posizione che divide, non solo sui social. Secondo l'ex direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli il Milan ha mandato al vento circa 150 milioniL'ivoriano, che guadagna 2,2 milioni, sta bene a Milano, ma dopo una stagione come l'ultima, nella quale ha dimostrato di essere un valore aggiunto, si aspetta un deciso salto di qualità in termini di stipendio., per questo la trattativa è in stand by. Le parti torneranno a parlarsi con l'obiettivo di arrivare a un accordo, ma lo scenario visto con Donnarumma e Calhanoglu è riproponibile. E' vero, tutti sono utili e nessuno è indispensabile, ma per sognare in grande è necessario alzare l'asticella.