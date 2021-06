Elseid Hysaj resta un terzino che il Milan sta valutando in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dall'evoluzione della trattativa col Manchester United per il ritorno nella Milano rossonera di Diogo Dalot, ma è chiaro che Maldini e Massara stanno valutando anche soluzioni alternative al laterale portoghese. Una di queste è l'esterno albanese in uscita dal Napoli, come scrive PianetaMilan.it.